Черчесов: надеемся, что Алексей Миранчук будет играть в сборной по-хозяйски

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил форму полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, а также прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в один из клубов пяти ведущих европейских лиг.



«Алексей Миранчук вошёл в отличный ритм. Надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло.



Что касается возможного отъезда Алексея за границу, я разговаривал с ним пару недель назад, когда опять проскакивали какие-то слухи, и сказал ему, чтобы это его не отвлекало. Важно концентрироваться на своей работе. Судя по пяти забитым мячам, наш разговор состоялся вовремя. Другое дело, хотелось бы, чтобы эта тема так долго не муссировалась», — приводятся слова Черчесова на сайте телеканала «Матч».

Наумов: оптимальная сумма за Алексея Миранчука — € 25-30 млн