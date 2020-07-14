Черчесов: капитаном сборной был и остаётся Дзюба. Видели его потенциал ещё в «Спартаке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, а также подтвердил, что игрок продолжит быть капитаном национальной команды.



«Наши опытные игроки всегда на виду: Артём Дзюба много забивает и отдаёт, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, ещё по системе «Спартака», тогда видели его потенциал.



Кто будет капитаном сборной в ближайших матчах? У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остаётся Артём Дзюба», — приводятся слова Черчесова на сайте телеканала «Матч».



Ранее сообщалось, что сборная России проведёт предстоящие матчи в Лиге наций в Москве. Черчесов впоследствии объяснил это решение.

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