Черчесов: капитаном сборной был и остаётся Дзюба. Видели его потенциал ещё в «Спартаке»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, а также подтвердил, что игрок продолжит быть капитаном национальной команды.
«Наши опытные игроки всегда на виду: Артём Дзюба много забивает и отдаёт, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, ещё по системе «Спартака», тогда видели его потенциал.
Кто будет капитаном сборной в ближайших матчах? У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остаётся Артём Дзюба», — приводятся слова Черчесова на сайте телеканала «Матч».
Ранее сообщалось, что сборная России проведёт предстоящие матчи в Лиге наций в Москве. Черчесов впоследствии объяснил это решение.
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