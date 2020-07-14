Арбитр Федотов поддержал решение засчитать гол «Локомотива» в ворота «Уфы»

Арбитр Игорь Федотов разобрал момент с голом «Локомотива» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).



«Перед голом Фарфана был момент около углового флажка «Уфы». Безбородов показал, что должен следовать удар от ворот. Шла передача защитнику в штрафной, и игра продолжилась. Важно, что флаг на выход мяча за пределы помощник главного арбитра не поднимал. Да, уфимцы посчитали, что мяч вышел, но это их проблема.



Ещё сейчас многие пишут, что мяч в игру был введён неправильно, после чего и был забит гол. Есть два варианта, что мог показать рукой Безбородов: либо удар от ворот, либо продолжение игры. Он показывал продолжить игру и даже, наверное, кричал, что надо играть. Говорить о том, что Безбородов неправильно начал удар от ворот, – неправильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Полный разбор судейства в 28-м туре РПЛ читайте на «Чемпионате».

Судья Федотов считает, что в матче «Ахмат» — «Зенит» нужно было удалить ещё одного игрока