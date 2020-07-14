Фарфан и Геркус поставили лайк под публикацией Сёмина о Кикнадзе

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, в котором тот обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.
В своём сообщении в «Инстаграме» Сёмин призвал Кикнадзе подать в отставку и уйти из футбола. 73-летний специалист считает, что управленец после инцидента с болельщиком больше не может занимать руководящую должность в «Локомотиве».
Лайк Фарфана под постом Сёмина
Фото: «Инстаграм»
Публикация Сёмина понравилась также бывшему генеральному директору московского клуба Илье Геркусу.
Напомним, Кикнадзе во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Уфа» (1:1) показал средний палец поклоннику «железнодорожников». Позже он извинился за своё поведение.
- 14 июля 2020
-
14:16
-
13:59
-
13:47
-
13:28
-
13:01
-
12:57
-
12:53
-
12:42
-
12:36
-
12:31
-
12:22
-
12:09
-
12:06
-
11:49
-
11:40
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
10:47
-
10:35
-
10:09
-
10:07
-
09:34
-
09:33
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
07:37
-
06:46
-
06:36
-
06:02
-
05:50
-
05:22
-
04:35
-
03:59