Фарфан и Геркус поставили лайк под публикацией Сёмина о Кикнадзе

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, в котором тот обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.

В своём сообщении в «Инстаграме» Сёмин призвал Кикнадзе подать в отставку и уйти из футбола. 73-летний специалист считает, что управленец после инцидента с болельщиком больше не может занимать руководящую должность в «Локомотиве».

Лайк Фарфана под постом Сёмина Фото: «Инстаграм»

Публикация Сёмина понравилась также бывшему генеральному директору московского клуба Илье Геркусу.

Напомним, Кикнадзе во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Уфа» (1:1) показал средний палец поклоннику «железнодорожников». Позже он извинился за своё поведение.