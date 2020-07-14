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У Фёдора Смолова отёк мышцы. Он может пропустить оставшиеся матчи «Сельты»

У Фёдора Смолова отёк мышцы. Он может пропустить оставшиеся матчи «Сельты»
Футбол / Испания 0

«Сельта» на своём официальном сайте поделилась подробностями повреждения, полученного нападающим Фёдором Смоловым.

По итогам медицинского обследования у 30-летнего футболиста был выявлен отёк приводящей мышцы правой ноги. В настоящее время Фёдор восстанавливается. Возможность его участия в оставшихся матчах сезона будет определена по мере улучшения его состояния.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 2 забитых мячей, а также получил 4 жёлтые карточки. Оба своих гола Фёдор забил в ворота грандов — мадридского «Реала» и «Барселоны».

«Сельта» после 36 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. В оставшихся матчах команда сыграет с «Леванте» и «Эспаньолом».

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