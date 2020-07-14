«Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, жертвой которых стал Тедеско

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер команды Доменико Тедеско. В настоящий момент ведётся поиск злоумышленников.



11 июля, в день матча красно-белых с «Сочи» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1), появилась информация, что специалист стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками клуба.



Инцидент произошёл в Сочи двумя днями ранее, 9 июля. Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был не знаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, и в итоге тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.

Источник: Тедеско в Сочи стал жертвой мошенников, переслав им 250 тыс. рублей