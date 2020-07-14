Карпин: ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» показал обращение президента Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина к председателю комитета по этике Российского футбольного союза Семёну Андрееву с просьбой рассмотреть его комментарий, сделанный после выездного матча 28-го тура с «Оренбургом» (0:0).

«Просим рассмотреть на ближайшем заседании комитета по этике РФС выступление главного тренера ФК «Ростов» Валерия Георгиевича Карпина, содержащего, на наш взгляд, выражения, наносящие ущерб деловой репутации НП «РФПЛ» и Российской Премьер-Лиге как спортивному продукту», — говорится в документе.

«Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской Премьер-Лиги», — написал Карпин.

Фото можно посмотреть на странице Валерия Карпина в «Инстаграме».

Напомним, после встречи с «Оренбургом» Карпин сказал: «Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире».