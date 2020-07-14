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Нойера засняли поющим хорватскую националистическую песню. Игроку пришлось оправдываться

Нойера засняли поющим хорватскую националистическую песню. Игроку пришлось оправдываться
Футбол / Германия 0

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал фигурантом скандала, находясь на отдыхе в Хорватии вместе с тренером голкиперов мюнхенской команды Тони Тапаловичем.

В Сети появилось видео, на котором 34-летний футболист в компании других людей исполняет песню Lijepa li si, автором которой является Марко Перкович. Критики связывают его с ультраправой фашистской организацией Усташи. В песне упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и являвшаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.

После инцидента Нойер подвергся серьёзной критике в Германии, Сербии и Боснии. Сам футболист оправдался тем, что не знает хорватского языка и понятия не имел, какой смысл несёт в себе текст песни.

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