Рэпер Леван Горозия призвал РЖД уволить Кикнадзе. Кокорин поставил лайк

Российский рэпер Леван Горозия, ранее выступавший под псевдонимом L’One, поделился мнением о ситуации с генеральным директором московского «Локомотива» Василием Кикнадзе.

Во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Уфа» (1:1) Кикнадзе показал средний палец поклоннику «железнодорожников». Позже он извинился за своё поведение.

«Василий Кикнадзе публично признал факт, что он показал болельщикам фак. Это так себя должен вести президент? Это такой способ привлечения болельщиков? Это кому? Всему Югу? Семейному сектору? Партнёрам? Футбольной общественности? Или всей истории нашего клуба?

Олег Валентинович Белозёров (генеральный директор РЖД. — Прим. «Чемпионата»), я уверен, что те репутационные потери, которые несёт футбольный клуб «Локомотив» и госкомпания РЖД, напрямую связаны с действиями господина Кикнадзе.

Я прекрасно осознаю, что я человек публичный. И что это сообщение увидят сотни тысяч людей. Я был с «Локомотивом» в тяжёлые времена, был с командой, когда мы были на вершине, я останусь с ней навсегда, но ассоциировать себя с этим человеком невозможно. Он не «Локомотив».

Кикнадзе должен уйти. В свою очередь готов приложить все свои возможности и усилия, для нашего клуба. Спасибо за внимание. «Локомотив», вперёд!» — написал Горозия на своей странице в «Интсаграме».

Публикация рэпера понравился нападающему «Сочи» Александру Кокорину. В комментариях футболист также оставил эмодзи «смех до слёз».

Лайк и эмодзи Александра Кокорина под постом Левана Горозии Фото: «Инстаграм»