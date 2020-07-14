«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2020/2021

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии домашнего комплекта игровой формы, в котором команде предстоит выступать в следующем сезоне.



Экипировка выполнена в традиционных для каталонского клуба синем и гранатовом цветах. Вставки сделаны жёлтыми. На футболку вернулись привычные вертикальные полосы, а на гетрах они горизонтальные. Техническим спонсором «Барселоны» является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

«Барселона», набрав 79 очков в 36 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от мадридского «Реала» на 4 очка. «Сливочным» для завоевания титула достаточно победить в одном из двух оставшихся матчей.



В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала сыграли в гостях с «Наполи» вничью со счётом 1:1. Ответная встреча, как и все заключительные игры главного еврокубка, пройдёт в августе.