Форвард «Аталанты» разбил голову, упав возле бассейна

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель получил травму головы, поскользнувшись у края бассейна. Инцидент случился, когда 29-летний футболист проводил время с партнёрами по команде, сообщает Football Italia.

Мурьель был доставлен в больницу. Обследование не выявило серьёзной травмы головы, но колумбийцу потребовалось наложить швы.

Луис, скорее всего, пропустит сегодняшний домашний матч с «Брешией» в 33-м туре итальянской Серии А, но сможет принять участие в выездной встрече 34-го тура с «Вероной», которая состоится 18 июля.

В нынешнем сезоне Мурьель помог «Аталанте» в 29 матчах чемпионата Италии, пяти встречах Лиги чемпионов и одной игре Кубка Италии. Форвард записал в свой актив 18 голов и одну результативную передачу.