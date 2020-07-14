Уле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не думает о том, как играет «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не согласен с мнением, что его команда не сумела обойти «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги, поскольку не справилась с давлением.

Вчера, 13 июля, «красные дьяволы» упустили победу на 96-й минуте домашней встречи 35-го тура с «Саутгемптоном» (2:2).

«Я точно не считаю, что мы не сумели справиться с давлением. Сомневаюсь, что кто-то из наших парней думал о том, как сыграл «Челси» на прошлых выходных. Точно нет. Просто так складываются матчи.

Мы все играем против одних и тех же команд, и всем нам нужно провести по 38 встреч. Сезон долгий, многое может случиться. Ты заслуживаешь то, что получаешь в конце», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Юнайтед».

За три тура до конца сезона третье место в турнирной таблице АПЛ занимает «Челси», набравший 60 очков, четвёртое — «Лестер Сити» (59), пятое — «Манчестер Юнайтед» (59).