Батурин: история с Лапочкиным кажется фантастической и невероятной

Бывший футболист и комментатор Владислав Батурин прокомментировал информацию, что российский арбитр Сергей Лапочкин якобы попался на ставках.

«Для меня эта история кажется фантастической и невероятной. Не то что не хочу верить, но и не верю абсолютно. Я Сергея очень хорошо знаю как порядочного и профессионального человека, который увлечён своим делом. Судейство — это его жизнь, не верю, что он мог бы разменяться на подобное. Складывается впечатление, что всё это действительно какая-то провокация, причём не только в его адрес, а в адрес всего судейского корпуса РПЛ», — приводит слова Батурина Legalbet.

Экс-футболист также поделился мнением о том, кому было выгодно появление этой новости в СМИ, если она окажется фейком.

«Тут можно строить бесконечное количество разнообразных версий и догадок. Скажу честно, не знаю, чьему перу это принадлежит, но одна из догадок есть. Действительно, всё это может быть связано с самой популярной российской «народной командой», которая сейчас испытывает серьёзные игровые проблемы. И как часто бывает, когда игра не ладится, а очки не набираются, то виноватыми становятся судьи. Кроме того, мы прекрасно знаем, что удаления для тренера Тедеско — это норма.

Так что не будем исключать, что всё это может быть медвежьей услугой от поклонников клуба. Но опять же никаких фактов у меня нет, и это только догадки», — добавил Батурин.