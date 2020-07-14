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Газизов: задача «Спартака» — конкурировать с «Зенитом» на дистанции, а не в одном матче

Газизов: задача «Спартака» — конкурировать с «Зенитом» на дистанции, а не в одном матче
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба в преддверии полуфинального матча Кубка России с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июля.

«Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но ещё важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.

«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе», — приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».

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