Шамиль Газизов призвал игроков «Спартака» не опускать руки после поражения от «Сочи»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о проблемах клуба и поражении команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).



«Я осознаю, что пришёл в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон и есть проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.



Матч в Сочи получился трудным, учитывая, что главный тренер Доменико Тедеско не мог руководить командой от бровки. Тем не менее я хочу поблагодарить ребят за старание и призвать их ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон», — приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».

Газизов пообещал не рассматривать агентов на пост спортивного директора «Спартака»