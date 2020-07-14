Шамиль Газизов призвал игроков «Спартака» не опускать руки после поражения от «Сочи»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о проблемах клуба и поражении команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).
«Я осознаю, что пришёл в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон и есть проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.
Матч в Сочи получился трудным, учитывая, что главный тренер Доменико Тедеско не мог руководить командой от бровки. Тем не менее я хочу поблагодарить ребят за старание и призвать их ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон», — приводит слова Газизова пресс-служба «Спартака».
- 14 июля 2020
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