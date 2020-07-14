Сёмин: если бы знал о проблеме Самохвалова, посоветовал бы прекратить занятия футболом

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о ситуации со смертью защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. 20 апреля 2020 года 22-летний футболист скончался от сердечной недостаточности после тренировки.
«Когда уезжали игроки сборной, мы часто привлекали игроков молодёжки. В том числе иногда был Иннокентий. Информации о его здоровье я не получал. Тренировочной работы он не избегал. Я не знал глубины проблемы.
Стоило ли его допускать к футболу? Наверное, нужно говорить правду игроку. Если я бы знал, я бы с ним беседовал и посоветовал прекратить занятия футболом. Любой нормальный человек должен в этой ситуации помочь семье.
За два года в «Локо» умерло два молодых футболиста? В какой-то мере это случай. С другой стороны, наверное, есть неконтролируемые процессы, безответственность. Кто давал ему добро на то, чтобы он в полном объёме проходил тренировочную работу», — сказал Сёмин в интервью каналу «КраСава» в YouTube.
- 14 июля 2020
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