КДК оштрафовал «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов» по итогам 28-го тура РПЛ

Российский футбольный союз опубликовал список решений, принятых на сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета по итогам рассмотрения матчей 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»

— Клуб оштрафован на 250 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

— Полузащитник Валерий Громыко оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

«Сочи»

— Клуб оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

— Клуб оштрафован на 250 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

— Клуб оштрафован на 25 тыс. рублей за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера.

«Спартак»

— Тренер Андреас Хинкель оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

«Локомотив»

— Клуб оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

«Ростов»

— Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

ЦСКА

— Клуб оштрафован на 250 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

— Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды).

«Рубин»

— Главный тренер Леонид Слуцкий оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

«Динамо»

— Защитник Заурбек Плиев дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение.

— Клуб оштрафован на 250 тыс. рублей за нарушение регламента РФС о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.