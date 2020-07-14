Жена Самохвалова: обещала, что выращу сына, а дальше хочу к Кеше

Анна Самохвалова, жена скончавшегося защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, порассуждала о своём будущем. 20 апреля 2020 года 22-летний футболист скончался от сердечной недостаточности после тренировки.

«Что дальше? Дальше к мужу, хочу к нему. Серьёзно. Я купила нам два места, уже памятник выбрала. Он был настолько доброй души человек, он был очень разносторонний. Писал красивые стихи, любил семью, отдавать всё семье. Полностью отдавался делу, он даже не называл футбол работой. Он говорил: «Не смейте говорить, что футбол – это работа». Он настолько легко жил, что жил сегодняшним днём.



Обещала, что выращу сына, а дальше хочу к Кеше. Думаю, что Тёма пойдёт по стопам отца, ему очень нравится играть в футбол. Кеша говорил, что он не хотел бы отдавать его в футбол, но он знал, что он будет смотреть на него и захочет заниматься футболом. Возможно, это будет четвёртый Самохвалов в истории «Локомотива», — сказала Анна в интервью каналу «КраСава» в YouTube.