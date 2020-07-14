ЦСКА интересуется нападающим португальского «Фамаликана»

ЦСКА интересуется испанским нападающим португальского «Фамаликана» Антонио Мартинесом, утверждает Bobsoccer. Переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно.

23-летний Мартинес является воспитанником «Валенсии». «Фамаликан» подписал футболиста летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 30 матчах чемпионата Португалии (25 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с португальским клубом действует до лета 2022 года.

ЦСКА, набрав в 28 турах 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.