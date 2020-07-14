Тихонов: «Спартак» Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов сравнил нынешний состав красно-белых с командой, которую тренировал итальянский специалист Массимо Каррера.
«Не стоит сравнивать эти команды. У Карреры были совсем другие футболисты. Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Промес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном порядке. И защитники были хорошие, не допускавшие ляпов в своей штрафной, приводящих к голам. «Спартак» Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно. И футбол сегодня другой. При Каррере были постоянные моменты, интересные комбинации, а сейчас игра от обороны и преимущественно на контратаках», — приводит слова Тихонова «Московский комсомолец».
Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством москвичи становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок России.
- 14 июля 2020
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