Джикия: хочется, чтобы Тедеско всё-таки не получал красных карточек

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что в команде нет нервной обстановки.
«Нет никакой нервной обстановки. Есть эмоции людей, которым небезразличен „Спартак“. И у меня бывают какие-то моменты, когда я остро реагирую. Такое встречается в футболе сплошь и рядом. Но нужно учиться контролировать себя, работать над этим.
Тедеско всегда эмоционален, и дерби с „Локомотивом“ не стало исключением. Единственное, хочется, чтобы он всё-таки не получал красных карточек.
Не хочу обсуждать судей, но хотелось бы несколько слов сказать о системе VAR. К ней много вопросов. С ней в футболе что-то пропало. Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим VAR, а с тем, как его применяют. Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: „А чем они руководствуются, принимая то или иное решение?“ В общем, не всё так просто», — приводит слова Джикии «Российская газета».
- 14 июля 2020
-
20:16
-
20:05
-
19:59
-
19:47
-
19:22
-
19:11
-
19:07
-
18:44
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:08
-
17:51
-
17:43
-
17:32
-
17:23
-
17:14
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:44
-
16:22
-
16:20
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:30
-
15:28
-
14:58
-
14:50
-
14:22
-
14:16
-
13:59