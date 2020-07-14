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Джикия: хочется, чтобы Тедеско всё-таки не получал красных карточек

Джикия: хочется, чтобы Тедеско всё-таки не получал красных карточек
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что в команде нет нервной обстановки.

«Нет никакой нервной обстановки. Есть эмоции людей, которым небезразличен „Спартак“. И у меня бывают какие-то моменты, когда я остро реагирую. Такое встречается в футболе сплошь и рядом. Но нужно учиться контролировать себя, работать над этим.

Тедеско всегда эмоционален, и дерби с „Локомотивом“ не стало исключением. Единственное, хочется, чтобы он всё-таки не получал красных карточек.

Не хочу обсуждать судей, но хотелось бы несколько слов сказать о системе VAR. К ней много вопросов. С ней в футболе что-то пропало. Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим VAR, а с тем, как его применяют. Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: „А чем они руководствуются, принимая то или иное решение?“ В общем, не всё так просто», — приводит слова Джикии «Российская газета».

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