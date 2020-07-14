CAS отклонил апелляцию пожизненно отстранённого экс-главы Федерации футбола Афганистана

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию экс-главы Федерации футбола Афганистана (AFF) Керамуудина Карима, сообщается на официальном сайте CAS.

8 июня 2019 года дисциплинарный комитет ФИФА принял решение пожизненно отстранить функционера от любой деятельности, связанной с футболом, а также оштрафовать его на сумму в 1 млн швейцарских франков (около € 890 тыс.) из-за домогательств.

В 2018 году стало известно, что некоторые игроки женской сборной Афганистана становились жертвами сексуального и физического насилия. Участие в этом принимали представители AFF, включая главу организации. Федерация опровергла обвинения, однако прокуратура Афганистана начала проверку по этому делу. Бывший руководитель департамента женского футбола AFF Халида Попал рассказала о сексуальном и физическом насилии и смертельных угрозах в адрес игроков женской национальной команды.