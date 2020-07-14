«Манчестер Сити» намерен купить четырёх игроков после отмены бана на еврокубки
«Манчестер Сити» планирует существенно усилить состав в летнее трансферное окно после решения Спортивного суда (CAS) об отмене двухлетней дисквалификации клуба в еврокубках, утверждает Daily Mail.
По данным источника, английский клуб проявляет интерес к защитникам «Наполи» Калиду Кулибали и «Баварии» Давиду Алабе, полузащитнику «Валенсии» Феррану Торресу и нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. Кроме того, может быть приобретён ещё один форвард, так как нападающий команды Серхио Агуэро намерен вернуться в Аргентину.
«Манчестер Сити» планирует продлить контракты с полузащитником Кевином де Брёйне, нападающими Габриэлом Жезусом и Рахимом Стерлингом, а также с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.
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