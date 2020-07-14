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«Манчестер Сити» намерен купить четырёх игроков после отмены бана на еврокубки

«Манчестер Сити» намерен купить четырёх игроков после отмены бана на еврокубки
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» планирует существенно усилить состав в летнее трансферное окно после решения Спортивного суда (CAS) об отмене двухлетней дисквалификации клуба в еврокубках, утверждает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб проявляет интерес к защитникам «Наполи» Калиду Кулибали и «Баварии» Давиду Алабе, полузащитнику «Валенсии» Феррану Торресу и нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу. Кроме того, может быть приобретён ещё один форвард, так как нападающий команды Серхио Агуэро намерен вернуться в Аргентину.

«Манчестер Сити» планирует продлить контракты с полузащитником Кевином де Брёйне, нападающими Габриэлом Жезусом и Рахимом Стерлингом, а также с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

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