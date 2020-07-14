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«Крылья Советов»: Попович принял извинения Плиева

«Крылья Советов»: Попович принял извинения Плиева
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила, что полузащитник команды Денис Попович принял извинения защитника «Динамо» Заурбека Плиева, ударившего его в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).

«Состоялось заседание КДК РФС. На нём был рассмотрен инцидент между Плиевым и Поповичем, в котором игрок «Динамо» получил красную карточку. Плиев извинился за агрессивное поведение в этом эпизоде. Попович принял извинения и просил не давать Плиеву максимальное наказание», — говорится в официальном «твиттере» самарского клуба.

После матча главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что Попович спровоцировал Плиева, оскорбив его родителей. За агрессивное поведение Плиев дисквалифицирован на 2 матча.

КДК оштрафовал «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов» по итогам 28-го тура РПЛ
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