Уолкер: «Манчестер Сити» доказал, что может выиграть АПЛ, осталась Лига чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал, что «горожане» намерены выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы упустили трофей Премьер-лиги, и это было большим ударом. Однако стоит снять шляпу перед „Ливерпулем“, они играли фантастически на протяжении сезона и заслужили чемпионство. Надеюсь, теперь мы сможем сделать то, что они сделали в прошлом году, и выиграть Лигу чемпионов. Думаю, это равносильно. Мы доказали, что можем выигрывать Премьер-лигу, осталась только Лига чемпионов. Этого хотят и игроки, и тренер. Некоторые наши игроки близки к завершению карьеры, например Давид Сильва и Фернандиньо. Они до сих пор не выигрывали Лигу чемпионов. Мы в долгу перед ними, и победа в Лиге чемпионов — меньшее, что мы можем для них сделать», — приводит слова Уолкера Sky Sports.