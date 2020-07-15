«Пусть счастье станет рутиной». Малком опубликовал фото с чемпионским кубком «Зенита»

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с чемпионским кубком.
«Пусть счастье станет рутиной. Аминь», — написал Малком.
Посмотреть фотографию можно на странице Малкома в "Инстаграме".
Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).
23-летний нападающий принял участие в 11 матчах за «Зенит», в которых стал автором 4 забитых мячей и отдал 1 результативную передачу. Летом 2019 года его переход обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн.
- 15 июля 2020
-
00:57
-
00:39
-
00:36
-
00:31
-
00:09
-
00:05
-
00:04
- 14 июля 2020
-
23:40
-
23:18
-
23:08
-
22:41
-
22:41
-
22:10
-
21:53
-
21:44
-
21:22
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:05
-
19:59
-
19:47
-
19:22
-
19:11
-
19:07
-
18:44
-
18:42
-
18:31
-
18:20
-
18:08
-
17:51