«Пусть счастье станет рутиной». Малком опубликовал фото с чемпионским кубком «Зенита»

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с чемпионским кубком.

«Пусть счастье станет рутиной. Аминь», — написал Малком.

Посмотреть фотографию можно на странице Малкома в "Инстаграме".

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

23-летний нападающий принял участие в 11 матчах за «Зенит», в которых стал автором 4 забитых мячей и отдал 1 результативную передачу. Летом 2019 года его переход обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн.