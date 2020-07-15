В Перу сообщили, что Фарфан продлил контракт. Агент игрока не подтвердил информацию

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продлил контракт с московским клубом, сообщает Libero.pe.

По данным источника, Фарфан достиг договорённости с клубом и будет защищать цвета «железнодорожников» до конца 2020 года. Однако агент футболиста не подтвердил эту информацию. В «Твиттере» он ответил на одну из публикаций, в которой сообщалось о продлении контракта. «Серьёзно? У вас есть подтверждение от официальных источников?» — написал агент.

Напомним, что из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. В нынешнем сезоне Фарфан вышел на поле в матче с «Уфой» и забил гол, позволивший «железнодорожникам» уйти от поражения.