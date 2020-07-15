Убийца брата Сержа Орье признался в преступлении

Убийца Кристофера Орье, брата защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье, признался в преступлении, сообщает France Bleu.
Сообщается, что подозреваемого задержали во вторник, 14 июля, и он уже признался в убийстве. На данный момент мотив преступления и возраст убийцы не разглашаются.
Брат футболиста Кристофер был убит возле ночного клуба в Тулузе 13 июля, в 5 часов утра по местному времени. Местные жители обнаружили 26-летнего мужчину на земле со следами огнестрельного ранения в области живота и вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу, однако там он скончался.
Кристофер Орье, как и его брат, был футболистом и выступал в пятом по силе дивизионе Франции.
Сам Орье 12 июля, принял участие в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Лондонское дерби завершилось волевой победой «Тоттенхэма» со счётом 2:1.
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