«Аталанта» вышла на второе место по забитым голам в сезоне в топ-5 лиг Европы

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Брешию» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло, ассистировали ему судьи на лиинях Джованни Баччини и Оресте Муто. В составе победителей хет-триком отличился Марио Пашалич и ещё по одному голу забили Мартен де Рон, Руслан Малиновский и Дуван Сапата.

Таким образом, «Аталанта» забила 93 гола в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Только «Баварии» удалось забить больше голов в топ-5 лиг Европы. (100 голов в 34 матчах чемпионата Германии), сообщается в «твиттере» B/R Football.

«Аталанта», набрав 70 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре чемпионата Италии «Аталанте» предстоит встретиться с «Вероной». Игра пройдёт 18 июля.