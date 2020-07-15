Луис Суарес: выиграть Ла Лигу практически невозможно. Матч с «Сельтой» оказался ключевым

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что вероятнее всего клубу не удастся выиграть чемпионат Испании в нынешнем сезоне.
«Если быть честным, то выиграть Ла Лигу практически невозможно. Понятно, что игра против «Севильи» — это игра, которая усложняет вам жизнь. Тогда мы могли выиграть. Тот день был важным, но матч с «Сельтой» оказался ключевым. Если бы мы обыграли «Сельту», то нам было бы проще в игре с «Атлетико». В Виго мы получили удар, пропустив на последней минуте от Аспаса. Это больно. Теперь нам нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов», — приводит слова Суареса Sport.es.
После 36 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Реал», набрав 83 очка. «Барселона» занимает второе место, записав в свой актив 79 очков.
Напомним, «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 31-го тура чемпионата Испании. В этой игре за «Сельту» отличился российский нападающий Фёдор Смолов.
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