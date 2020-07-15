Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта

Нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что принял решение покинуть клуб после окончания контракта, который истекает в декабре этого года.
«В декабре мой контракт заканчивается. У нас уже была встреча, и я сказал, что не хочу его проделать. И теперь мне поступает много предложений из нескольких стран. Есть предложения из европейских клубов, которые выступают в Лиге чемпионов и из Бразилии. Даже из Китая. Но я больше не хочу играть здесь. Я не ставлю перед собой денежный фактор. Я думаю о том, где я буду счастливее. Я ещё ничего не решил. Но могу сказать, что в декабре буду свободным агентом», — приводит слова Халка Globo Esporte.
Напомним, в Европе Халк выступал за «Порту» и «Зенит». Вместе с клубом из Санкт-Петербурга 33-летний форвард стал чемпионом РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.
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