Криштиану Роналду в шаге от исторического достижения

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к историческому достижению, сообщает Football Italia.

По данным источника, Роналду может стать первым футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии A.

Первым игроком, которому удалось забить не менее 50 голов в трёх из пяти лиг Европы, стал Эдин Джеко. Он забивал в Италии, Англии и Германии.

После 32 туров чемпионата Италии «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, набрав 76 очков. В следующем туре туринский клуб встретится с «Сассуоло». Игра пройдёт сегодня, 15 июля.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 28 забитых мячей (11 — с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.