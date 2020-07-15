Криштиану Роналду в шаге от исторического достижения

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к историческому достижению, сообщает Football Italia.
По данным источника, Роналду может стать первым футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии A.
Первым игроком, которому удалось забить не менее 50 голов в трёх из пяти лиг Европы, стал Эдин Джеко. Он забивал в Италии, Англии и Германии.
После 32 туров чемпионата Италии «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, набрав 76 очков. В следующем туре туринский клуб встретится с «Сассуоло». Игра пройдёт сегодня, 15 июля.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 28 забитых мячей (11 — с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 15 июля 2020
-
05:28
-
04:59
-
04:26
-
03:48
-
03:25
-
03:02
-
02:22
-
01:59
-
01:35
-
01:18
-
00:59
-
00:57
-
00:39
-
00:36
-
00:31
-
00:09
-
00:05
-
00:04
- 14 июля 2020
-
23:40
-
23:18
-
23:08
-
22:41
-
22:41
-
22:10
-
21:53
-
21:44
-
21:22
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:05