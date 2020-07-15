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Клуб ФНЛ пополнил первый в истории лиги игрок из Мали

Клуб ФНЛ пополнил первый в истории лиги игрок из Мали
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Московский клуб «Велес», дебютирующий в ФНЛ, подписал контракт с 25-летним опорным полузащитником из Мали Мамаду Майга, утверждает «Матч ТВ».

Хавбек станет первым в истории Футбольной национальной лиги представителем этой экзотической страны. Контракт с 25-летним игроком будет заключён сроком на один год с возможностью продления. Отметим, что игрок находился на просмотре в клубе на зимних сборах, но из-за отсутствия возможности заявки легионеров в первенстве ПФЛ клуб не мог заключить с ним контракт. Ранее полузащитник выступал на родине – за малийский «Жанна д’Арк Бамако».

По информации источника, клуб ожидает подписание как минимум ещё одного иностранца, а также экс-игрока «Мордовии», «Рубина» и «Химок» 30-летнего Игоря Климова.

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