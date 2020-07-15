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Стали известны детали переговоров ЦСКА по Гайчу. В них принимал участие и Гончаренко

Стали известны детали переговоров ЦСКА по Гайчу. В них принимал участие и Гончаренко
Футбол / РПЛ 0

Южноамериканское издание elDIARIO de la Region выпустило материал, в котором рассказало о подробностях хода переговоров московского ЦСКА по 21-летнему аргентинскому форварду «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу.

«Я спокоен, я нахожусь в родном городе со своей семьей и постоянно контактирую со своими агентами, которые работают над вопросом перехода и ведут переговоры, мы видим возможности достижения соглашения, — признался Гайич, а затем добавил: мы ждём соглашения, со своей стороны я сохраняю спокойствие.

По информации издания, вчера днём представители обоих клубов и сам игрок приняли участие в видеоконференции, на которой они достигли соглашения по основным пунктам. Сообщается, что в конференции принял участие и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, после разговора с которым игрок всё ближе к переходу в московский клуб.

«Армейцы» готовы увеличить сумму контракта с игроком, сохранив € 8,5 млн в качестве предложения для «Сан-Лоренцо», а также позволив бы аргентинцам получить 20% в случае будущей продажи.

В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока 1 встреча в Кубке либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

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