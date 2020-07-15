Адольфо Гайч: единственное, что блокирует переход в ЦСКА, это мой личный контракт

21-летний аргентинский нападающий Адольфо Гайч, выступающий на родине за «Сан-Лоренсо», прокомментировал слухи о том, что главной проблемой в переговорах с московским ЦСКА является комиссия его агентов.

«Было много разговоров о том, что запрашиваемая комиссия моего представителя препятствует трансферу, но это не совсем так. Единственное, в чём стороны не смогли достичь соглашения, это по-прежнему мой личный контракт, комиссия — это ложь, и было бы хорошо разъяснить, чтобы люди поняли, что это не так, и единственное, что блокирует мой переход, личный контракт», — цитирует футболиста южноамериканское издание elDIARIO de la Region.



Футболист рассказал о своём видении ситуации с вызовом в сборную Аргентины в случае переезда в Россию.

«После перехода в Российскую Премьер-Лигу, благодаря чему я смогу выделяться среди других соотечественников, думаю, что мои шансы на вызов в сборную Аргентины останутся как минимум такими же», — считает игрок.

Гайч не оставил без внимания и слухи о возможном продлении контракта с «Сан-Лоренсо», который истекает летом 2021 года.

«Это правда, у меня был разговор президентом «Сан-Лоренсо», мы провели очень продуктивный диалог, и я заверил его, что если продажа не состоится в это трансферное окно, то мы возобновим переговоры по продлению контракта с клубом, очень важным для меня клубом, который я любил с детства», — подчеркнул он.