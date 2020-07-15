Историческое достижение Роналду и продолжение конфликта Карпина с РПЛ. Главное к утру

Очередное достижение Роналду, продолжение конфликта Карпина с РПЛ, неоднозначный поступок «Локомотива» и объявление российского борца чемпионом ОИ-2012 – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к очередному историческому достижению. Он может стать первым футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии A.



2. «Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги». Валерий Карпин опубликовал обращение президента РПЛ к комитету по этике с просьбой рассмотреть комментарий тренера.

3. «Локомотив» отказался купить квартиру для семьи умершего футболиста Иннокентия Самохвалова.

4. Российский борец Билял Махов объявлен чемпионом ОИ-2012. На тех Играх он завоевал бронзу.

5. «Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2020/2021.

6. Найджел Доус заключил однолетний контракт с «Ак Барсом».

7. Пётр Ян ответил на вопрос о сравнениях с Хабибом Нурмагомедовым.

8. Жозе Моуринью — о деле «Манчестер Сити»: позорное решение. Это конец финансового фэйр-плей.