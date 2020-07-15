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«Зенит» готов перехватить Адольфо Гайча у ЦСКА

«Зенит» готов перехватить Адольфо Гайча у ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч, на которого претендует ЦСКА, может перейти в другой российский клуб.

Как сообщает журналист Хуампи Кабальеро в своём «твиттере», в борьбу за 21-летнего футболиста готов включиться «Зенит». Если завтра, 16 июля, трансфер Адольфо в ЦСКА по-прежнему не будет оформлен, сине-бело-голубые предпримут попытку перехватить форварда.

Ранее стало известно, что Гайч и его агенты отказались от контракта с ЦСКА из-за его условий. Впоследствии сообщалось, что переговоры продолжаются и что у «Сан-Лоренсо» нет предложений от других клубов. Сам Адольфо заявил, что хочет играть за «армейцев».

В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. Также на счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.

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