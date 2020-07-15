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«Интер» договорился о продлении контрактов с Хандановичем и Д'Амброзио

«Интер» договорился о продлении контрактов с Хандановичем и Д'Амброзио
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» согласовал условия новых контрактов с голкипером Самиром Хандановичем и защитником Данило Д’Амброзио, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, новые соглашения с Хандановичем и 31-летним итальянцем будут рассчитаны до лета 2022 года.

Сообщается, что в ближайшее время о пролонгации контрактов будет объявлено официально.

Отметим, что действующие соглашения этих игроков с «Интером» рассчитаны до июня 2021 года.

Ханданович провёл в текущем сезоне Серии А 29 матчей, в восьми из них вратарь сыграл на ноль. На счету Данило Д′Амброзио 16 игр и два забитых мяча.

«Интер» после 32 туров итальянского чемпионата располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

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