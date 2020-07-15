Экс генеральный секретарь РФС: я на стороне Карпина двумя руками и остальными конечностями

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв ответил на вопрос, с кем он согласен в противостоянии главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и президента РПЛ Сергея Прядкина.



«Лучше всех на этот вопрос ответил Мандельштам: «На башне спорили химеры: которая из них урод». Сейчас в российском футболе очень мало персонажей, которые бы двигали его вперёд. Вместо этого занимаются какими-то местными разборками и выясняют отношения между собой. На месте Прядкина я бы задумался, как прекратить деградацию Премьер-Лиги, которая выглядит посмешищем, проявив себя бездарно при организации постковидного чемпионата.



В данном случае я на стороне Карпина двумя руками и остальными конечностями. Он абсолютно прав. Комитет РФС по этике может вынести ему какое-то порицание, но вся футбольная общественность будет на стороне Карпина. Безусловно, его имидж от этого спора только выиграет. А имидж Прядкина и Премьер-Лиги опустится ещё ниже», — приводит слова Воробьёва «Спорт день за днём».



Напомним, после встречи 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) Карпин сказал: «Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире». Впоследствии специалист показал обращение Прядкина к председателю комитета по этике РФС с просьбой рассмотреть его комментарий и сопроводил его такой подписью: «Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги».

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