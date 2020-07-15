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Гвардиола ответил Клоппу и Моуринью

Гвардиола ответил Клоппу и Моуринью
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявления коллег Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»).

В начале недели спортивный арбитражный суд объявил об отмене дисквалификации «горожан» в Лиге чемпионов, которая по решению УЕФА должна была продлиться два сезона. Моуринью назвал это решение позором и концом финансового фэйр-плей, а Клопп сказал, что это не был хороший день для футбола.

«Если они хотят поговорить, я здесь. Вердикт вынесли три независимых судьи. Но, если они хотят обсудить это, у них есть номер моего телефона. Они могут позвонить мне, и я всё им объясню. Никаких проблем. Но я думаю, что нам нет смысла обсуждать что-либо, потому что вердикт был ясен. Все предположения о вранье и махинациях не соответствовали действительности. Мы были чисты», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Хосеп Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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