Сауль: если «Реалу» дают много пенальти, это лишь потому, что они давят на соперника

Капитан «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал возможное чемпионство мадридского «Реала».



«Если «Реал» станет чемпионом, то только потому, что заслужил это. Они играют на очень хорошем уровне. И если в их пользу назначают много пенальти, используя VAR, то это лишь потому, что они давят на соперника.



Конечно, мы хотим занять третье место по итогам сезона. Это совсем не то же самое, что быть четвёртыми. Мы знаем, насколько важно попасть в Лигу чемпионов. С учётом состава, который у нас есть, на команде лежит ответственность. «Атлетико» обязан это сделать», — приводит слова Сауля Marca.

После 36 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает третье место. У команды одинаковое количество очков с идущей четвёртой «Севильей».