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Луис Суарес — о возможном переходе Мартинеса: он отличный игрок, мы постараемся помочь ему

Луис Суарес — о возможном переходе Мартинеса: он отличный игрок, мы постараемся помочь ему
Футбол / Италия 0

Форвард «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб намерен заработать на продаже форварда € 90 млн, а также получить от сине-гранатовых одного игрока в рамках сделки.

«Он действительно отличный игрок, „Интер“ играет на высоком уровне. Нелегко перебраться в Италию из Аргентины и показать свой уровень в таком сложном чемпионате, как Серия А.

Лаутаро молод. Мы постараемся помочь ему, если он приедет в „Барселону“. Помочь адаптироваться и почувствовать себя комфортно», — приводит слова игрока Football Italia.

По информации СМИ, «Барселона» уже согласовала контракт с Мартинесом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, при этом зарплата форварда составит € 12 млн в год. Сообщалось, что «Барселона» намерена завершить сделку к октябрю.

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