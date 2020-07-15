Глушаков: у меня нет проблем с болельщиками «Спартака». Общаюсь со многими фан-движениями

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», за который он выступал с 2013 по 2019 год.
«У меня хорошее, боевое настроение перед игрой со «Спартаком». Очевидно, что команда и стадион занимают особенное место в моей жизни — есть множество ярких воспоминаний, побед, своя атмосфера. Но сейчас это всё далеко на заднем плане, так как «Ахмат» решает свои задачи в чемпионате и мы сконцентрированы на игре. Нужно стараться взять максимум в оставшихся матчах. «Ахмат» может и должен быть выше, чем сейчас.
Что касается спартаковских болельщиков, то никаких проблем с ними нет. Общаюсь со многими фан-движениями, отношения сохранились ещё с тех времен. Про искусственно раздутую ситуацию вокруг меня уже всё сказал, и другие футболисты «Спартака» тоже высказывались по этому поводу. Так что, думаю, всем уже всё ясно. Футбол и жизнь всегда всё расставляет на свои места», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч «Спартак» – «Ахмат» состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
- 15 июля 2020
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