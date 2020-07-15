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Геркус: разве Прядкину было легко? Карпин не совсем прав

Геркус: разве Прядкину было легко? Карпин не совсем прав
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением по поводу конфликта главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и президента РПЛ Сергея Прядкина.

«Про «Ростов» пару слов хочу сказать и про напряжение последних дней.

Они хорошие ребята, замечательная команда, прекрасный руководитель Арташес Арутюнянц, Валерий Карпин — отличный, очень уважаемый мною тренер. Но они не совсем правы. Им тяжело пришлось, и они пострадали сильно. Ими сейчас движут эмоции.

Но разве РПЛ и Сергею Прядкину было легко? Взять и договориться со всеми, возобновить лигу? Сделать так, чтобы для нас, для болельщиков на стадионах и перед экранами, вернулся наш футбол? Это тяжёлая, неблагодарная, как мы видим, работа, и без ошибок её сделать не удалось. Есть пострадавшие, и «Ростов» – в большой степени. Их обиду и разочарование можно понять.

Хочется только, чтобы из этой непростой ситуации все участники сделали конструктивные выводы.

Лига тогда только станет сильнее, когда клубы будут работать на её благо, видеть друг в друге партнёров, в зрителях – дорогих и уважаемых клиентов.

Лига — это и есть клубы, и «Ростов», который на наших глазах превращается в топ-клуб, должен понять, что ответственность за развитие РПЛ лежит прежде всего на клубах, то есть на нём. Перестать воевать и вернуться к конструктивной работе — вот залог успеха», — написал Геркус в телеграм-канале.

Напомним, после встречи 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) Карпин сказал: «Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире». После письма Сергея Прядкина, который посчитал, что Карпин нанёс лиге ущерб, комитет по этике принял решение рассмотреть высказывания специалиста.

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