«Урал» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 16:00

Сегодня, 15 июля, состоится матч «Урал» — «Арсенал». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Арсенал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Помогать ему будут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Арсенал».
«Урал», набрав 35 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (34) располагается на 10-й строчке.
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