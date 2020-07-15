«Урал» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 16:00

Сегодня, 15 июля, состоится матч «Урал» — «Арсенал». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Помогать ему будут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Арсенал».



«Урал», набрав 35 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (34) располагается на 10-й строчке.

«Урал» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 29-го тура чемпионата России 15 июля