«Милан» выкупил контракт Кьера у «Севильи»

Защитник Симон Кьер подписал с «Миланом» полноценное соглашение, сообщает пресс-служба итальянского клуба в "Твиттере".



Таким образом, «Милан» воспользовался правом выкупа 31-летнего игрока у испанской «Севильи». Сообщается, что стороны подписали контракт сроком до 30 июня 2022 года. Сумма сделки не разглашается.



Ранее СМИ сообщали, что «Милану» придётся заплатить за датчанина € 3,5 млн.



Напомним, что за «Милан» Кьер выступает с января, когда он перешёл в итальянский клуб на правах аренды. В текущем сезоне Серии А на его счету девять матчей и одна жёлтая карточка.



Ранее игрок выступал за «Аталанту», «Фенербахче» и «Лилль».



После 32 матчей итальянского чемпионата «Милан» занимает седьмую строчку турнирной таблицы.