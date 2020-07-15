Игрок «Крыльев» Хади – о вторжении США в Ирак: мы жили в постоянном ужасе

Полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади рассказал о своих воспоминаниях о вторжении американских войск в Ирак в 2003 году.



«Мне было всего пять лет, поэтому помню очень немногое, но чётко отложилось чувство страха. Жили в постоянном ужасе от того, что рядом идёт война. Не могли выйти из дома, прятались. Это очень тяжёлые воспоминания.

Моей и другим малообеспеченным иракским семьям было особенно трудно. Люди были вынуждены выходить на работу, рискуя жизнью, в противном случае есть было бы нечего. Но работать, когда идут бои в окрестностях твоего дома, не всегда возможно, поэтому иногда приходилось голодать. Помню ощущение бесконечной осады, постоянно сидели взаперти.

Я видел войну — перестрелки в жилых районах. Помню, мы сидели всей семьей в одной комнате и молились, чтобы всё это поскорее закончилось. Не было возможности уехать из-за бедности. Мы семьёй договорились: «Остаёмся. Выживем — выживем. Умрём — значит умрём. Как даст Всевышний». Я действительно плохо помню те события, но был ранен мой двоюродный брат», — приводит слова игрока «Матч ТВ».