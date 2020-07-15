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«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
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«Спартак» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

«Спартак» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 18:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 15 июля, состоится матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».

«Спартак», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (31) располагается на 13-й строчке.

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