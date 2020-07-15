Андре Шюррле покинул дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о расставании с полузащитником Андре Шюррле, в ходе нынешнего сезона выступавшего на правах аренды за московский «Спартак».



Контракт с 29-летним футболистом, который был рассчитан до лета 2021 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет расстаться с Шюррле и снизила ценник на него до € 2 млн. Стремление немецкого клуба продать хавбека в первую очередь было связано с его зарплатой. Андре получал примерно € 7 млн в год и являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.



Шюррле перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее немец защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».

Андре Шюррле поблагодарил «Спартак»