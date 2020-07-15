Андре Шюррле покинул дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о расставании с полузащитником Андре Шюррле, в ходе нынешнего сезона выступавшего на правах аренды за московский «Спартак».
Контракт с 29-летним футболистом, который был рассчитан до лета 2021 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет расстаться с Шюррле и снизила ценник на него до € 2 млн. Стремление немецкого клуба продать хавбека в первую очередь было связано с его зарплатой. Андре получал примерно € 7 млн в год и являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
Шюррле перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее немец защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».
- 15 июля 2020
-
14:16
-
14:05
-
13:57
-
13:55
-
13:53
-
13:20
-
13:14
-
13:08
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:37
-
12:27
-
12:18
-
12:02
-
11:55
-
11:45
-
11:19
-
11:18
-
11:01
-
10:48
-
10:36
-
10:33
-
10:18
-
09:58
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:15
-
08:42
-
08:30
-
06:58
-
06:42
-
06:30
-
05:28