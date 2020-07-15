Андре Шюррле прокомментировал расставание с дортмундской «Боруссией»
Полузащитник Андре Шюррле прокомментировал расторжение контракта с дортмундской «Боруссией».
«Оглядываясь назад, могу сказать, что это было время со взлётами и падениями, но также с большим и ценным опытом в спортивном и в особенности личном плане. Я благодарю руководителей «Боруссии» и желаю клубу и его особенным болельщикам всего наилучшего в будущем», — приводит слова Шюррле пресс-служба «шмелей».
Напомним, в ходе нынешнего сезона 29-летний немецкий футболист выступал на правах аренды за московский «Спартак».
Шюррле перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее немец защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».
Андре Шюррле покинул дортмундскую «Боруссию»
- 15 июля 2020
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